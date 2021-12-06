Почему внедорожники Jeep Wrangler теперь будут только «голубыми»

Фирменный цвет гибридного Jeep Wrangler — голубой. Довольно неоднозначный колер должен сходу говорить о том, что перед вами стоит или едет «экологически чистая» версия модели (новой фирменной «краской» выкрашены шильдики и некоторые элементы кузова вроде буксировочных петель).

Надо заметить, что бензоэлектрический Wrangler 4xe устроен весьма непросто: двухлитровой «турбочетверке» помогает пара электромоторов, так что совокупная отдача установки составляет аж 380 сил! Благодаря расторопному 8-диапазонному «автомату», разгон до «сотни» занимает 6,4 секунды.

Конечно, такой Jeep стоит дороже обычного, а электрические «довески» нужны не каждому джиперу… Но, увы, в Европе останется только такой вариант, поскольку американская марка решила всего за 3 года довести долю продаж электрифицированных моделей сразу до 70%.