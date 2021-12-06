Почему внедорожники Jeep Wrangler теперь будут только «голубыми»

Фирменный цвет гибридного Jeep Wrangler — голубой. Довольно неоднозначный колер должен сходу говорить о том, что перед вами стоит или едет «экологически чистая» версия модели (новой фирменной «краской» выкрашены шильдики и некоторые элементы кузова вроде буксировочных петель).
Надо заметить, что бензоэлектрический Wrangler 4xe устроен весьма непросто: двухлитровой «турбочетверке» помогает пара электромоторов, так что совокупная отдача установки составляет аж 380 сил! Благодаря расторопному 8-диапазонному «автомату», разгон до «сотни» занимает 6,4 секунды.
Конечно, такой Jeep стоит дороже обычного, а электрические «довески» нужны не каждому джиперу… Но, увы, в Европе останется только такой вариант, поскольку американская марка решила всего за 3 года довести долю продаж электрифицированных моделей сразу до 70%.
Что касается смены модельного года, то она принесла новую разновидность откидного верха под названием Sunrider Flip Top — тут часть жесткой крыши над передними креслами заменена складной мягкой секцией.
Кроме того, за доплату теперь доступно лобовое стекло от фирмы Gorilla Glass, что поставляет стекла для смартфонов. Такой «лобовик» легче стандартного, а главное — втрое устойчивее к возможным повреждениям.
Добавим, что Jeep Wrangler — товар штучный, который по нынешним ценам берут разве что отъявленные фанаты. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему этот автомобиль не такой уж и «бездорожник».