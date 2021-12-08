Электроутопия: чем порадует россиян Volvo, отпраздновав 50-летие присутствия в нашей стране

При этом самой популярной в России оказалась модель XC60 даже несмотря на то, что в ноябре флагман марки ХС90 сумел вырваться в перед. На третьем месте прочно обосновалась ХС40. И, похоже, «шестидесятка» будет лидировать и в будущем году, поскольку в начале 2022-го у нас появится ее обновленная версия. Правда, все изменения — это, во-первых, новая мультимедийка Sensus 3, перебравшаяся на Android и подключившаяся к сервисам Google, и, во-вторых, «подправленный» пакет систем безопасности, дополненный системой предотвращения столкновений.

Куда интереснее, что чуть позже до РФ доберется чистокровная «электричка» XC40 с приставкой Recharge, чьи европейские продажи начались еще в январе 2021-го. Однако насколько она будет востребована, учитывая, что цена машины с запасом хода максимум 400 км по актуальному курсу превышает 4 млн. рублей — большой вопрос. И это без учета высоких пошлин, которые Правительство РФ вернуло на «зеленые» транспортные средства.

Впрочем, жизнь, как говорится, покажет. А с учетом того, что дела у Volvo в целом, и в России — в частности, идут неплохо (рост мировых продаж по итогам 11-и месяцев составил 8,8, а в России — 22,5 процента), нынешний юбилей, скорее всего, не будет последним…