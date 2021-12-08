Для бывшего завода Ford во Всеволожске нашли покупателя

Напомним, что сборочное предприятие во Всеволожске Ленинградской области было запущено летом 2002 года, став первым автосборочным заводом в России, которое полностью принадлежало иностранному владельцу. Сначала здесь выпускали семейство Ford Focus, к которому затем присоединилась модель Mondeo.

В июне 2019-го завод, способный ежегодно выпускать до 125 000 машин, был закрыт. После этого зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов утверждал, что конвейером интересуются двое потенциальных инвесторов, однако быстро найти покупателя тогда не удалось.

И вот — новый заход. К заводу не просто проявляют интерес, а уже покупают! По словам ленинградских чиновников, процесс дошел до оформления документов, так что совсем скоро мы узнаем, кто же решился воскресить замороженное производство.

— В ближайшее время мы узнаем собственника данной площадки. Мы уже приступаем к стадии переоформления земельного участка на ту компанию, которая придет работать на эти производственные мощности, — приводит ТАСС слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Кстати, с 2019 года, когда марка Ford оставила россиян без легковых моделей, сохранив только коммерческий Transit, не приходило ровным счетом никаких новостей, намекающих на возможное возвращение бренда. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», теперь такие новости пришли.