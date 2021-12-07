​Как профессиональные шоферы на глаз определяют качественный автосервис

Из-за кризиса компонентов и чудовищной инфляции россияне фактически лишились возможности приобрести новую машину: пролонгация льгот для Дальнего Востока, лояльность к армянским номерам, которая сменила многочисленные гонения, и многие другие факторы лишь подчеркивают осознание этого факта даже в правительстве. Год, а то и два, нам предстоит жить в режиме «сбережения», то есть эксплуатировать то, что уже есть — либо свой, либо другой подержанный автомобиль. Как это сделать правильно и наиболее бюджетно? Конечно, найти хороший сервис, который сможет поддерживать имеющуюся машину в рабочем состоянии.

Однако сделать это сегодня непросто: многие предприятия не пережили кризис, а другие растеряли мастеров и взвинтили цены. Предложений море, но стоит чуть покопаться в интернете, как вылезут негативные отзывы, дурно пахнущие истории и прочие причины никогда не заезжать в эти ворота.

Официальные дилеры — тоже не панацея, ведь кризис их тоже коснулся. Неужели замкнутый круг? История циклична и когда-то подобный «девятый вал» мы уже проходили. Следовательно, можно обратиться к наработкам более опытных «коллег по несчастью» — профессиональных шоферов. Уж этих парней точно «на мякине не проведешь».