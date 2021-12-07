​Как профессиональные шоферы на глаз определяют качественный автосервис

Из-за кризиса компонентов и чудовищной инфляции россияне фактически лишились возможности приобрести новую машину: пролонгация льгот для Дальнего Востока, лояльность к армянским номерам, которая сменила многочисленные гонения, и многие другие факторы лишь подчеркивают осознание этого факта даже в правительстве. Год, а то и два, нам предстоит жить в режиме «сбережения», то есть эксплуатировать то, что уже есть — либо свой, либо другой подержанный автомобиль. Как это сделать правильно и наиболее бюджетно? Конечно, найти хороший сервис, который сможет поддерживать имеющуюся машину в рабочем состоянии.
Однако сделать это сегодня непросто: многие предприятия не пережили кризис, а другие растеряли мастеров и взвинтили цены. Предложений море, но стоит чуть покопаться в интернете, как вылезут негативные отзывы, дурно пахнущие истории и прочие причины никогда не заезжать в эти ворота.
Официальные дилеры — тоже не панацея, ведь кризис их тоже коснулся. Неужели замкнутый круг? История циклична и когда-то подобный «девятый вал» мы уже проходили. Следовательно, можно обратиться к наработкам более опытных «коллег по несчастью» — профессиональных шоферов. Уж этих парней точно «на мякине не проведешь».
Знающий, «насмотренный» автовладелец умеет «на глаз» определить сервис, которому можно доверить столь дорогую на сегодняшний день собственность, как автомобиль. На что смотреть? В первую очередь — на состояние цеха. Хороший хозяин, который знает толк в бизнесе и производстве, не позволит своим сотрудникам работать в грязи. Если мастера стоят «по пояс» в нечистотах, а цвет плитки на полу уже нельзя определить, то доверять такой мастерской не стоит.
Второй важный аргумент — инструмент. Если он чист и аккуратно разложен по своим местам, «принадлежит перу» дорогого профессионального производителя — перед нами не однодневка, а стабильное предприятие. Еще один важный элемент — профиль, направление работы. Если на подъемниках большинство машин одного, искомого бренда, то хозяин и мастера в нем понимают, и с отверткой снимать аккумулятор не полезут.
А дальше начинаются уже тонкости: камеры под потолком говорят об открытости, серьезности намерений и готовности к диалогу. Особенно, если они работают. Таблички на стенах, в которых указаны, например, моменты затяжки различных элементов — это уже высший пилотаж.
Если они, конечно, подкреплены наличием динамометрических ключей. Немного пообщавшись со скучающим «населением» клиентской зоны — да, она должна быть в любом сервисе — можно узнать много полезной информации и принять для себя решение.
И, конечно, туалет — он должен быть чистым. Вспомните Бу Андерсена, который смог решить проблемы даже такой «недвижимости», как LADA.