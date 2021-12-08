Немцы показали новейший Volkswagen Amarok

Автостроитель из Вольфсбурга растиражировал скетчи будущего Volkswagen Amarok, который появится на рынке в 2022 году.

Несмотря на то, что внедорожник станет «родственником» Ford Ranger, автомобиль сохранит немецкую составляющую, включая концепцию и ДНК. Это, в частности, будет выражено в дизайне экстерьера, оформлении салона и, конечно же, фирменном функционале VW.

А вот силовая линейка окажется идентичной американскому «донору». А это, прежде всего, V-образный шестицилиндровый дизель.

Выпуском Volkswagen Amarok свежей итерации займутся предприятия в Аргентине и ЮАР, а родной завод в немецком Ганновере переоборудуют под производство электрокаров.

Интересно, а приедет ли новый «Амарок» в Россию? С большой долей вероятности можно предположить, что нет. Напомним: немцы и текущую-то генерацию модели убрали из своей продуктовой линейки на нашем рынке. Что, собственно, неудивительно. Ведь доля пикапов в Росси ничтожна мала, а потому держать в модельном ряду невостребованный автомобиль попросту нецелесообразно.