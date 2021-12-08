Россияне распробовали преимущества «мягкого гибрида»

Вот, что интересно: статус бестселлера марки Geely совершенно ожидаемо завоевал Coolray, ориентированный преимущественно на молодую аудиторию. В ноябре этот стильный SUV выбрал 1 181 человек. На втором месте по востребованности оказался Geely Atlas, который приобрели 805 российских клиентов.

А вот третью строчку условного рейтинга занял Geely Atlas Pro! Притом 565 проданных машин для китайского кроссовера стоимостью от 2 065 000 рублей — результат, надо сказать, отменный. Это значит, что россияне готовы делать ставку на технологию «мягкого гибрида».

Напомним, что именно обновленный «Атлас» первым среди массовых моделей на нашем рынке предложил вольт-амперную систему 48V EMS. Благодаря этому модель сочетает в себе высокую производительность и максимальную экономичность.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» недавно решился сравнить китайский и немецкий кроссоверы. А все потому, что новейший Volkswagen Taos — скорее, гражданин мира, чем чистокровный «немец», да и не менее свежий Geely Atlas Pro уж не такой китайский, как кажется.