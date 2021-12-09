Крупнейший производитель электроники поможет создавать новые модели Peugeot и Opel

Совместно с Foxconn, Stellantis планирует создать четыре новых семейства микросхем, которые покроют более 80% потребностей автопроизводителя в полупроводниках, что поможет значительно модернизировать компоненты, снизить их сложность и упростить цепочку поставок. Благодаря этому, в автомобилях Citroёn, Opel и Peugeot будут быстрее появляться разнообразные инновации.

Добавим, что Foxconn обладает большим опытом разработки полупроводников и программного обеспечения — двух ключевых компонентов в производстве электромобилей. И этот опыт наверняка поможет решить проблему долгосрочного дефицита, буквально парализовавшего мировой автопром.

Кроме того, сотрудничество двух компаний позволит концерну Stellantis реализовать инициативы по снижению сложности полупроводников, разработке совершенно нового семейства специальных полупроводников для транспортных средств Stellantis, а также обеспечит необходимую гибкость.

Еще одна новость от концерна Stellantis касается России. Так, на заводе «ПСМА Рус», что расположен под Калугой, стартует производство механических коробок передач. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сборка трансмиссий начнется до конца 2022 года.