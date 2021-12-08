Зачем умирающий УАЗ примеряет экзоскелеты

— Завод рассматривает возможность наладить процесс сборки в экзоскелетах. Девайс уже протестировали сотрудники предприятия. Новшество пропорционально усиливает движения человека, тем самым снижая нагрузку на организм. Работоспособность людей увеличивается, а вероятность производственных ошибок стремится к нулю, — сообщает пресс-служба УАЗ.

Этому неожиданному «феномену» может быть несколько объяснений. Первая — те самые «Патриоты», «Хантеры» и «Буханки» надо делать, пока их покупают (в том числе — через государственные и корпоративные контракты). Но если верить доскам объявлений, на заводе сложился жесткий дефицит рабочих рук…

С экзоскелетами сборщикам работается намного проще — не случайно эту технологию используют на многих производствах по всему миру. В Ульяновске такое новшество теоретически может привлечь на сборочный конвейер ту публику, что не приемлет тяжелый физический труд. Например, людей предпенсионного возраста.