Зачем умирающий УАЗ примеряет экзоскелеты

— Завод рассматривает возможность наладить процесс сборки в экзоскелетах. Девайс уже протестировали сотрудники предприятия. Новшество пропорционально усиливает движения человека, тем самым снижая нагрузку на организм. Работоспособность людей увеличивается, а вероятность производственных ошибок стремится к нулю, — сообщает пресс-служба УАЗ.
Этому неожиданному «феномену» может быть несколько объяснений. Первая — те самые «Патриоты», «Хантеры» и «Буханки» надо делать, пока их покупают (в том числе — через государственные и корпоративные контракты). Но если верить доскам объявлений, на заводе сложился жесткий дефицит рабочих рук…
С экзоскелетами сборщикам работается намного проще — не случайно эту технологию используют на многих производствах по всему миру. В Ульяновске такое новшество теоретически может привлечь на сборочный конвейер ту публику, что не приемлет тяжелый физический труд. Например, людей предпенсионного возраста.
При этом стоит обратить внимание на осторожный посыл обращения: завод только «рассматривает возможность» — проще говоря, производитель этих самых экзоскелетов мог представить несколько изделий ульяновцам на тест. А тем, соответственно, предстоит принять финальное решение — покупать устройства или нет.
И, наконец, третья версия. С недавнего времени УАЗ может заниматься только штамповкой, сваркой, окраской кузовов, а также сборкой готовых автомобилей. В «выведении непрофильных активов» портал «АвтоВзгляд» разглядел признаки скорой продажи предприятия. Так, может, конвейер постепенно готовят под сборку иномарок?
Надо заметить, что владельцы «Уазиков» жестко раскритиковали сообщение заводских пиарщиков. По мнению «уазоводов», предприятию следовало бы модернизировать свою продукцию, предложить потребителю дизельный мотор, а также подтянуть качество машин и двигателей. А ведь ребята, публикуя новость, хотели как лучше…