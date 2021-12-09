Названа дата премьеры нового кроссовера FAW Bestune T77 в России

Российскую презентацию нового FAW Bestune T77, намеченную на 14 декабря, проведет шеф-редактор портала «АвтоВзгляд» Вячеслав Василенко.

Разумеется, подробности о новинке до ее официальной премьеры держатся в секрете. Однако кое-что об автомобиле мы все же рассказать можем. Так, в частности, кроссовер, играющий на поле битвы с японским Nissan Qashqai и корейским Hyundai Tucson, получил помощники при движении на склоне, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, камеру заднего вида, парктроники, а также роскошную панорамную крышу с люком и информационно-развлекательный центр с сенсорным экраном почти во всю длину торпедо.

Впрочем, это еще далеко не весь набор функциональных «штучек», уготовленных для будущих владельцев. Но, как вы понимаете, интригу мы вынуждены сохранить до официального представления модели.

Кроссовер с клиренсом в 180 мм построен на новой модульной платформе. А в качестве коробки передач могут быть использованы, как «механика», так и «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Привод — исключительно полный.

Комплектации и цены будут обнародованы в ходе презентации новинки.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже испытал FAW Bestune T77 в деле, и готов поделиться ездовыми впечатлениями в самое ближайшее время. Следите за обновлениями.