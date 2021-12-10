Без AMG: в России стартовали продажи нового Mercedes-Benz C-класса

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах Mercedes-Benz в Москве и Санкт-Петербурге, новый С-класс пока доступен только в начальных модификациях.

Стартовый ценник — 3 660 000 рублей. Это за моноприводную версию С180 с 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 150 сил. Вы только представьте, что полтора года назад за базовую «Цешку» продавцы просили на 1,5 млн рублей меньше. Да что там говорить, если за эти деньги можно было приобрести Е-класс…

Впрочем, за вариацию С200 с полным приводом 4MATIC и 197-сильным турбодвижком сегодня придется доплатить еще 600 000 рублей. Опционально доступен AMG-пакет, но в текущих реалиях (читай — от дилерского беспредела) ценник придется обсуждать в индивидуальном порядке.

Страшно даже представить, сколько попросит за себя «разгоряченная» версия C63 AMG. Правда, докатится она до российских шоу-румов не раньше 2022 года.