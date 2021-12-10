Какие новинки приготовила марка Infiniti для россиян к 15-летнему юбилею

Фото производителя.
Прошло уже 15 лет с момента, когда осенью 2006 года Россия стала первой европейской страной, где стартовали официальные продажи бренда Infiniti. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, каких подарков стоит ждать россиянам на хрустальный юбилей японской марки.
Алексей Кованов

Для начала напомним, что российская история Infiniti начиналась с одного из самых важных автомобилей в истории бренда — футуристичного премиального кроссовера FX, ставшего объектом для подражания во всем мире. Вскоре компанию ему составил EX (будущий QX50). А начиная с 2010-го российские покупатели получили седан M и внедорожник QX56.

В новейшем купе-кроссовере Infiniti QX55, вышедшем на российский рынок в 15-летний юбилей присутствия бренда в нашей стране, воплощено все, за что автомобили этой марки любят по всему миру — это неповторимый дизайн, роскошный салон и передовые технологии. По крайней мере, так говорят сами японцы.

А своеобразным подарком для поклонников марки станет совершенно новый премиальный кроссовер Infiniti QX60 второго поколения — на российском рынке он дебютирует в наступающем 2022 году. Сейчас новинка вовсю готовится к старту продаж.

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10 декабря 2021
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