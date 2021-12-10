Какие новинки приготовила марка Infiniti для россиян к 15-летнему юбилею

Для начала напомним, что российская история Infiniti начиналась с одного из самых важных автомобилей в истории бренда — футуристичного премиального кроссовера FX, ставшего объектом для подражания во всем мире. Вскоре компанию ему составил EX (будущий QX50). А начиная с 2010-го российские покупатели получили седан M и внедорожник QX56.

В новейшем купе-кроссовере Infiniti QX55, вышедшем на российский рынок в 15-летний юбилей присутствия бренда в нашей стране, воплощено все, за что автомобили этой марки любят по всему миру — это неповторимый дизайн, роскошный салон и передовые технологии. По крайней мере, так говорят сами японцы.

А своеобразным подарком для поклонников марки станет совершенно новый премиальный кроссовер Infiniti QX60 второго поколения — на российском рынке он дебютирует в наступающем 2022 году. Сейчас новинка вовсю готовится к старту продаж.