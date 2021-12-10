Mercedes-Benz решил обновить «нестареющий» G-класс

Если внимательно рассмотреть шпионские фотографии грядущей новинки, то можно сделать простой вывод: максимум, что «Гелик» получит после обновления, — это другие бамперы и решетка радиатора. А вот внутри, похоже, готовится настоящая революция! Во всяком случае, салоны тестовых экземпляров надежно укрыты маскировочными матами от любопытных глаз.

Что это может значить? Откровенно говоря, по медиавооруженности нынешний G-класс стоит чуть ниже, чем А-класс. Так что, скорее всего, команде электронщиков и дизайнеров поручили, как минимум, установить современную медиасистему. А под это дело заодно перекроить салон.

Впрочем, это лишь предположения, проверить правильность которых мы сможем примерно через год Во всяком случае, те же самые шпионы уверяют, что презентация посвежевшего внедорожника состоится на рубеже 2022 и 2023 годов.

Между тем, несколько десятков «Гелендвагенов», долгие годы простаивающих на одной территории, явление странное, но чрезвычайно любопытное. И даже жаль, что такое кладбище немецких внедорожников обнаружили не в России…