Глава Toyota Motor рассказал, каких новинок ждать от Toyota и Lexus

Итак, к 2030 году компания выпустит 30 новых электромобилей, чтобы предложить потребителю максимальную гамму «бестопливных» легковых авто. Соответственно, на разработку аккумуляторой техники уйдет примерно 2 трлн. иен ($17,6 млрд), а к 2035-му гамма «Лексуса» на рынках Евросоюза, США и Китая будет состоять только из электромобилей!

Из ближайших «батарейных» новинок публику ждут субкомпактный и полноразмерный кроссоверы под маркой Toyota. Также японцы готовят седан, компактный спорткроссовер, легкий фургон, развозной грузовичок, среднемоторный спорткар, утилитарный внедорожник, пикап…

В планах «Лексуса» значится появление среднеразмерного кроссовера Lexus RZ, компактного седана Lexus Electrified Sedan, а также большого внедорожника Lexus Electrified SUV.

А еще японцы растиражировали тизер сразу двух моделей, которые должны выйти на рынок уже в январе 2022 года. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности об этих новинках.