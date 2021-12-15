Россияне объяснили, почему выбирают подержанные автомобили вместо новых

Специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» ознакомили редакцию с итогом опроса, в котором приняли участие 150 клиентов компании в возрасте от 18 до 65 лет. Целью исследования было выяснить, почему в 2021 году растет срок владения автомобилем и интерес к вариантам с пробегом.

Так, 72% участников опроса вполне ожидаемо считают снижение доходов основной причиной роста среднего срока владения техникой. Еще 23% называют постоянное увеличение стоимости новых машин драйвером роста спроса на авто с пробегом.

Помимо этого, 15% отметили, что россияне отдают предпочтение сегменту автомобильного секонд-хенда из-за того, что представителей класса «бэушек» сейчас можно приобрести сразу, без длительного ожидания.

При этом большинство респондентов — 93% — уверены, что средний срок владения машиной будет только увеличиваться в ближайшие два года из-за роста цен, а также в связи с отрым дефицитом предложений на рынке.

К слову, в этом году стремительно дорожали не только новые авто — в цене существенно прибавили и «бэушки». Любопытно, что наиболее активно средняя стоимость легковушек с пробегом начала «тяжелеть» осенью.