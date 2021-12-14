Какая машина может скрываться за новым именем LADA Aura

Сразу подчеркнем: оформление патента вовсе не означает, что АВТОВАЗ выпустит машину под названием LADA Aura. Ежегодно автозавод регистрирует несколько новых имен. Скажем, сравнительно недавно тольяттинцы также запатентовали бренд Avira, а до этого — Tensa, Forta и Kayna.

Что касается именно «Ауры», то это имя теоретически может получить не только автомобиль, но и различные аксессуары, детские игрушки и даже — зарядки для электромобилей. Во всяком случае, эти сферы применения прописаны в сопроводительных документах.

Но если дело действительно дойдет до того, что «Аурой» назовут некую вазовскую новинку, то, скорее всего, это будет электромобиль. Не случайно президент АВТОВАЗа Николя Мор ранее пообещал начать выпуск «электричек» через 5—6 лет.

И еще одна новость из Тольятти. Каких только профессий за свою долгую конвейерную жизнь не примеряла классическая LADA Niva! Но полноценный седельный тягач для буксировки полуприцепов из тольяттинского внедорожника сделали, пожалуй, впервые.