Кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Tucson и Palisade будут выпускать в Санкт-Петербурге

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Минпромторг объявил о подписании специнвестконтракта с Hyundai на организацию сборки моделей Tucson, Palisade и Sportage в России на базе бывшего завода General Motors в Питере.
Максим Строкер

«Допсоглашение предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей — Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках документа оговаривается увеличение масштабов инвестиций корейского автоконцерна в российское производство с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Ранее стало известно о планах ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» начать выпуск своих автомобилей на мощностях бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Автосборочное предприятие General Motors открылось в Санкт-Петербурге в 2008 году. К 2015 году, когда GM принял решение о закрытии завода, на нем выпускались такие модели как Chevrolet Cruze, Opel Astra, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и ряд других, сообщает ТАСС.

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20 декабря 2021
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