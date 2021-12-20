Кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Tucson и Palisade будут выпускать в Санкт-Петербурге

«Допсоглашение предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей — Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках документа оговаривается увеличение масштабов инвестиций корейского автоконцерна в российское производство с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Ранее стало известно о планах ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» начать выпуск своих автомобилей на мощностях бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Автосборочное предприятие General Motors открылось в Санкт-Петербурге в 2008 году. К 2015 году, когда GM принял решение о закрытии завода, на нем выпускались такие модели как Chevrolet Cruze, Opel Astra, Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и ряд других, сообщает ТАСС.