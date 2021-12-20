Mitsubishi покажет, чем будет заниматься возрожденное подразделение Ralliart

Так, на домашнем автосалоне в Токио Mitsubishi покажет концепт под одноименным названием Ralliart, задача которого — продемонстрировать, как будут выглядеть будущие «заряженные» модели от «трех бриллиантов». А в предверии премьеры опубликован единственный тизер, на котором мы можем разглядеть эффектный задний бампер…

По слухам, первой действительно «заряженной» моделью Mitsubishi станет спецверсия гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander. Так ли это, мы узнаем чуть меньше, чем через месяц, когда Токийский автосалон откроет свои двери для посетителей.

Кстати, марка Mitsubishi присутствует в России вот уже 30 лет. И по этому случаю портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, есть ли разница между автомобилями калужской и японской сборки.