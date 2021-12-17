ГИБДД продолжает штрафовать честных водителей за несуществующее превышение скорости

Случай, о котором идет речь, произошел 18 ноября, в начале 11-го ночи. На 48-м км МКАД в районе ул. Домостроительной, 3, легковушка нарушила требования знаков или разметки. Штраф за это — 500 ₽ по ч.1 ст. 12.16 КоАП. Материалы дела рассмотрел инспектор 4 отела УГИБДД по Москве капитан полиции Скоробогатов Д. В.

Рассмотрел, постановил, оформил, закрепил электронной подписью — все как положено. И отправилось «письмо счастья» за номером 18810577211211423602 в адрес автовладельца — пенсионера 1934-го года рождения, к слову… В копии постановления русским по белому говорится, что дед, как владелец Mitsubishi Lancer, застуканного камерой за неблаговидным пересечением сплошной, должен теперь государству 500 рублей.

Пенсионера в этой истории смутили два момента. Во-первых, он по ночному МКАД в районе улицы Домостроительной в обозримом прошлом не ездил. А во-вторых, на фотографии в постановлении красуется не его старенький Lancer в кузове седан, а чей-то посконно-российский универсал системы ВАЗ-2104. Хотя и с госномером, похожим на ГРЗ пенсионерского «японца».