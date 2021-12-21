Минромторг запретит автодилерам завышать цены на машины больше 10%

– Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%, — сообщил ТАСС неназванный представитель Минпромторга.

По мнению работника ведомства, десятипроцентной наценки вполне достаточно для комфортной работы компании-автодилера. Он пояснил, что наценка в 7—10% обеспечивает дилерскому бизнесу получать приемлемую маржу. При этом он заметил, что сейчас российские автодилеры фактически не обращают внимания на установленные автопроизводителями рекомендованные розничные цены. Пользуясь ажиотажным спросом на ставшие дефицитом машины, они продают их по заоблачным прайсам, многократно завышая цены на допоборудование.