Что нового получил Kia Mohave со сменой модельного года

Любителей внедорожных экзерсисов однозначно порадует появление самоблокирующегося заднего дифференциала во всех комплектациях, включая начальное исполнение Luxe. Кроме того, штатная медиасистема отныне дополнена фирменной телематической системой Kia Connect, которая позволяет дистанционно подключаться к машине через смартфон.

Стартовый ценник внедорожников 2022 модельного года — 4 079 900 рублей. За эти деньги покупатель теоретически должен получить Kia Mohave с 249-сильным трехлитровым турбодизелем и восьмиступенчатым «автоматом».

Мы не случайно употребили слово «теоретически», так как сейчас рекомендованные производителями цены на новые авто не имеют ничего общего с ценниками, которые висят на «живых» машинах в дилерских центрах.

Помните же, как продавцы навесили за антикоррозийную обработку днища нового Toyota Land Cruiser 300 сумасшедшие 500 000 рублей, а за «антидождь» — 200 000? А как вам понравится без малого 500 000 рублей за зимние шины? Впрочем, не хочешь — не бери! Поэтому даже вечно невозмутимый Минпромторг решил ограничить размер максимальной наценки, которую делают розничные торговцы автомобилями на уровне 10%. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.