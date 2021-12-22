Tesla Model 3 оказалась почти бесполезной на 20-градусном морозе

На холоде полностью зараженные авто стояли одну ночь, после чего отправлялись в тестовые заезды по улицам города и загородному шоссе. Как показали реальные испытания, все «электрички» и «гибриды» зимой теряют от 40 до 60% запаса хода. Больше 300 километров смогли отмахать лишь неизвестные россиянам модели Weilai EC6, Xpeng P7 и Jikrypton 001.

Tesla Model Y выступила неплохо, но при паспортных 594 смогла проехать только 279,6 километра — седьмой результат среди всех. А вот Model 3 стала только 25-й: вместо обещанных производителем 246 километров детище Илона Маска одолело только 200,2.

Совсем никчомным оказался кроссовер LiXiang One, преодолевший лишь 59,3 километра из заявленных 188. А вот крохотный Wuling Hongguang Mini EV откровенно удивил экспертов, преодолев 103,2 при паспортном показателе 170 «верст».

Кстати, в Италии после многолетних исследований, наконец, реализован проект «Арена будущего» — это кольцо, построенное при участии компании Stellantis и других партнеров на отрезке автомагистрали A35. Так что электромобили больше не надо будет ставить на зарядку.