Renault выводит на российский рынок особенно экономичную модификацию бюджетного Logan

Renault Logan CNG построен на базе серийной модели с двигателем 1,6 л (82 л. с.) и механической трансмиссией. Седан может потреблять два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Для хранения метана предназначен 90-литровый баллон, смонтированный в багажном отделении. Штатный 50-литровый бензобак оставлен без изменений. Благодаря этому, суммарный запас хода модели на двух видах топлива может превышать 1000 километров. Renault Logan CNG является совместной разработкой Renault Россия и компанией «АТС». Производство «газового» бюджетного седана будет организовано в Тольятти.

Автомобиль появится на рынке в 2022 году. На Logan CNG распространяется полноценная фирменная гарантия — три года или 100 000 километров пробега. Отдельной регистрации газового оснащения в ГИБДД не требуется, так как модель прошла весь требуемый законодательством цикл стендовых и ресурсных испытаний. Logan CNG предлагается в комплектации Life с аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений и двумя подушками безопасности. Розничная цена автомобиля официально не объявлена.