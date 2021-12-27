Как выглядит первый украинский суперкар KRAINA 225

Источником вдохновения группы украинских дизайнеров стал… знаменитый транспортный самолет Ан-225 «Мрия» — это, напомним, самый большой и грузоподъемный авиалайнер за всю историю мировой авиации. Другими объектами вожделения команды творцов служили киевская архитектура, космические ракеты и… автомобили ЗАЗ.
На выходе получился действительно яркий проект Shooting brake Coupe — с эффектным силуэтом, сложной пластикой боковин и необычным ооформлением оптики. В общем, такой спорткар совершенно не стыдно предлагать обеспченной публике! Правда, этого, видимо, не случится, и концепт навсегда останется концептом…
– Это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты, — пишет Максим Шкиндер на сайте проекта, таким образом подтверждая, что серийного воплощения необычной задумки ждать не следует.
Между тем, российский газ поставил на грань разорения украинский автопром. Во всяком случае, боссы корпорации «Эталон», проводя итоговую пресс-конференцию, больше всего ужасались новым ценам на электрическкую энергию и «голубое топливо».