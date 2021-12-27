Как выглядит первый украинский суперкар KRAINA 225

– Это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты, — пишет Максим Шкиндер на сайте проекта, таким образом подтверждая, что серийного воплощения необычной задумки ждать не следует.

Между тем, российский газ поставил на грань разорения украинский автопром. Во всяком случае, боссы корпорации «Эталон», проводя итоговую пресс-конференцию, больше всего ужасались новым ценам на электрическкую энергию и «голубое топливо».