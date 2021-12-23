Власти РФ хотят запретить эксплуатацию старых машин

В целом чиновник, конечно, прав: в нашей стране насчитывается около 3 000 000 транспортных средств, чей возраст составляет 35 и более лет. При этом, как подсчитало агентство «Автостат», наиболее критичная ситуация — в сегменте грузовиков, где 15% парка были выпущены до 1987 года. Среди автобусов доля «старичков» — 7,5%.

Поэтому государственные программы поддержки спроса на новые автомобили нужно увязать с ограничением сроков эксплуатации автотехники, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Проще говоря, чиновники хотят запретить выезжать на дороги старым машинам!

В первую очередь, по мнению министра, такие ограничения должны касаться грузового и общественного транспорта. Но подобный подход к распределению господдержки со временем логично распространить и на легковые автомобили, пишет агентство «Финмаркет».

Так что какому-нибудь дедушке, который «донашивает» Volkswagen Passat B3 или ВАЗ-2106 Made in USSR вскоре придется пересесеть на новенькую «Гранту» или «Весту». Иначе путь до собственной дачи на собственном авто для него будет закрыт…

И продолжая тему законов и проектов. Год 2021 оказался не особо богат на реальные нововведения в российском автоправе. Однако кое-какие знаковые инициативы в нашем «автомобильном» законодательстве все-таки отметились. Портал «АвтоВзгляд» подводит правовые итоги уходящего года.