Какими новинками Geely удивит россиян в 2022 году

Первой новинкой станет высокотехнологичный семейный кроссовер Geely Atlas Pro в новой версии — с передним приводом, 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л. с. и автоматической трансмиссией. Появление этого автомобиля у официальных дилеров марки Geely в России запланировано на начало 2022 года.

Во втором полугодии в нашей стране появится новый флагманский полноприводный кроссовер с рабочим названием KX-11. С этой моделью компания впервые войдет в сегмент среднеразмерных автомобилей класса D-SUV.

Geely KX11 — это новый флагман в модельной линейке Geely. В основе новинки лежит архитектура CMA, спроектированная совместно специалистами Geely и Volvo, а широкий спектр опций и систем безопасности представлен самыми передовыми инновационными технологиями