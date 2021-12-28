В российские продуктовые магазины товары будут доставлять на электрокарах

Фото из открытых источников
Завершен первый этап испытаний крупнотоннажного электрогрузовика MOSKVA, который начался осенью 2020 года. Теперь же производитель планирует начать следующий цикл тестирования грузового электромобиля. Ожидается, что такие машины будут развозить товары по сетевым продуктовым магазинам.
Виктор Васильев

Развозной крупнотоннажный электрогрузовик MOSKVA — первый российский большегруз на электротяге. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с ним и даже сумел опробовать в деле, так что переходите по ссылке и смотрите видео про эту экзотическую новинку.

Опытная же эксплуатация «Москвы» проходила в Московской области. В полученном пресс-релизе говорится, что испытания прошли в штатном режиме, а полученная информация позволила оптимизировать работу электрогрузовика на логистическом маршруте. В настоящий момент обсуждается переход к следующему этапу тестовой эксплуатации машины, который будет включать использование сразу нескольких электрических большегрузов с более высоким запасом хода.

Напомним, что снаряженная масса грузовика составляет порядка 10 тонн, а максимальная грузоподъемность — 9 тонн, максимальная скорость — 110 км/ч, а запас хода полностью груженого электромобиля — 120 км.

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28 декабря 2021
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