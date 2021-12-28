В российские продуктовые магазины товары будут доставлять на электрокарах

Развозной крупнотоннажный электрогрузовик MOSKVA — первый российский большегруз на электротяге. Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с ним и даже сумел опробовать в деле, так что переходите по ссылке и смотрите видео про эту экзотическую новинку.

Опытная же эксплуатация «Москвы» проходила в Московской области. В полученном пресс-релизе говорится, что испытания прошли в штатном режиме, а полученная информация позволила оптимизировать работу электрогрузовика на логистическом маршруте. В настоящий момент обсуждается переход к следующему этапу тестовой эксплуатации машины, который будет включать использование сразу нескольких электрических большегрузов с более высоким запасом хода.

Напомним, что снаряженная масса грузовика составляет порядка 10 тонн, а максимальная грузоподъемность — 9 тонн, максимальная скорость — 110 км/ч, а запас хода полностью груженого электромобиля — 120 км.