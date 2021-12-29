Почему Hyundai останавливает разработку новых двигателей внутреннего сгорания

На самом деле, Hyundai Motor переживает грандиозные перемены. Совсем недавно компанию покинул руководитель центра исследований Альберт Бирманн, а также успевший стать без преувеличения култтовым дизайнер Питер Шрайер (он занимал пост вице-президента по дизайну).

Также подразделение Powertrain Team, что занималось разработкой ДВС, теперь именуется Electrification Development Team — то есть командой по электрификации. Нетрудно догадаться, что переименованному олтделу предстоит заниматься электромобилями.

Внутри компании появился центр по разработке аккумуляторных батарей под названием Battery Development Center. Нетрудно догадаться, что основная задача инженеров — создание нового поколения тяговых аккумуляторов.

В принципе, информация, озвученная корейскими журналистами, напрямую не означает, что Hyundai Motor преращает разработку ДВС… Но вполне логично предположить, что основной акцент отныне будет сделан на электрические технологии.