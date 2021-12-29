УАЗ нашел таблетку от смерти

Его не было в планах. Но в 1941 году от немцев надо было спрятать московский завод ЗиС, вывезя оборудование подальше. Желательно, чтобы запустить и организовать какое-либо производство. ЗиС тогда повезли по всей стране, часть оборудования доставив в Миасс, а часть в Ульяновск.

Собирать из привозных комплектующих грузовики ЗиС-5В на временной производственной площадке начали в мае 1942 года. Идея не возвращать станки в Москву, а сделать в Ульяновске завод, оформилась летом 1943 года. Но и тогда завода не получилось, поскольку все компетенции остались в Москве и в Ульяновске было некому работать ни над новой машиной, ни над самим заводом.

И вместо предписанной к будущему производству модели дизельного грузовика УльЗиС-253, в конце 1944 года производственная площадка перешла на сборку грузовиков ГАЗ-ММ. Закончилась история временной площадки в 1951 году, когда за ненадобностью ее передали министерству радиопромышленности, прекратив сборку автомобилей. Именно тогда и надо было ставить точку в истории временного Ульяновского завода. 10 лет вполне достаточно и для фронта, и для победы, и для истории.