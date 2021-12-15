Вместо УАЗа: Dongfeng привезет недорогую копию пикапа Nissan Navara

Фото производителя.
Российский офис компании Dongfeng планирует вывести на российский рынок модель Rich 6 — это слегка перелицованная версия пикапа Nissan D23 образца 2015 года. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», копию японской машины вполне официально выпускают на одном из китайских заводов компании Dongfeng.
Алексей Кованов

Dongfeng Rich 6 — это классический рамный пикап, конструкцию которого китайской марке совершенно легально передал японский Nissan. Правда, китайские дизайнеры немного изменили оформление передней части, а инженеры активно использовали недорогих китайских агрегаты и комплектующие.

Привод может быть задним или полным, но россиянам, скорее всего, предложат лишь последний вариант — с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей. В списке опций может значиться блокировка заднего дифференциала.

В список доступных моторов входят несколько двигателей, но, как уверяет агентство «Автостат», к нам прибудет 140-сильный 2,5-литровый турбодизель. К нему могут прилагаться 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

На своей родине Dongfeng Rich 6 стоит около 13 000 долларов — это примерно миллион российских рублей. И если московскому представительству марки удастся сохранить демократичную цену, новинка бросит серьезный вызов уазовскому «Пикапу».

Кстати, про УАЗ. Все прекрасно помнят, что гендиректор UAZ Адиль Ширинов фактически подписал приговор своему предприятию. В большом интервью он заявил, что новые проекты закрыты, а нынешние модели будут тихо доживать свой век. И вот, как выяснил портал «АвтоВзгляд», УАЗ вдруг начинает модернизацию конвейера. Но зачем?

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15 декабря 2021
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