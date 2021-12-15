Вместо УАЗа: Dongfeng привезет недорогую копию пикапа Nissan Navara

Dongfeng Rich 6 — это классический рамный пикап, конструкцию которого китайской марке совершенно легально передал японский Nissan. Правда, китайские дизайнеры немного изменили оформление передней части, а инженеры активно использовали недорогих китайских агрегаты и комплектующие.

Привод может быть задним или полным, но россиянам, скорее всего, предложат лишь последний вариант — с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей. В списке опций может значиться блокировка заднего дифференциала.

В список доступных моторов входят несколько двигателей, но, как уверяет агентство «Автостат», к нам прибудет 140-сильный 2,5-литровый турбодизель. К нему могут прилагаться 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат».

На своей родине Dongfeng Rich 6 стоит около 13 000 долларов — это примерно миллион российских рублей. И если московскому представительству марки удастся сохранить демократичную цену, новинка бросит серьезный вызов уазовскому «Пикапу».

Кстати, про УАЗ. Все прекрасно помнят, что гендиректор UAZ Адиль Ширинов фактически подписал приговор своему предприятию. В большом интервью он заявил, что новые проекты закрыты, а нынешние модели будут тихо доживать свой век. И вот, как выяснил портал «АвтоВзгляд», УАЗ вдруг начинает модернизацию конвейера. Но зачем?