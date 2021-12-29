Urban Explorer: в компании Lexus объяснили причины успеха маленьких кроссоверов

Как уверяют представители японского премиум-бренда, за 5 лет с момента выхода автомобиля эксперты и покупатели особенно высоко оценили уникальный дерзкий дизайн Lexus UX. При проектировании модели инженеры бренда стремились отойти от привычного образа кроссовера и подчеркнуть динамичность жизни в мегаполисе.

В основе дизайна салона — японская архитектурная концепция «Энгава», предполагающая отказ от явной границы между внутренним и внешним пространствами. О неповторимых навыках мастеров Такуми напоминает декоративная ручная прострочка кресел в технике «сашико» в сочетании с изысканной фигурной перфорацией.

Поэтому неудивительно, что Lexus UX неоднократно становился арт-объектом, несмотря на сравнительно «юный» возраст городского кроссовера.

Кстати, недавно Lexus начал продаж обновленной версии своего компактного кроссовера UX. Первоначально машина появилась в Европе, но со временем можно ожидать ее прибытия и на российский рынок, сообщает портал «АвтоВзгляд».