Urban Explorer: в компании Lexus объяснили причины успеха маленьких кроссоверов

Фото производителя.
5 лет назад на Парижском международном автосалоне состоялась мировая премьера концепта Lexus UX, то сеть Urban Explorer. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», «Городской исследователь» особенно приглянулся молодым жителям мегаполисов. Но это еще не все…
Алексей Кованов

Как уверяют представители японского премиум-бренда, за 5 лет с момента выхода автомобиля эксперты и покупатели особенно высоко оценили уникальный дерзкий дизайн Lexus UX. При проектировании модели инженеры бренда стремились отойти от привычного образа кроссовера и подчеркнуть динамичность жизни в мегаполисе.

В основе дизайна салона — японская архитектурная концепция «Энгава», предполагающая отказ от явной границы между внутренним и внешним пространствами. О неповторимых навыках мастеров Такуми напоминает декоративная ручная прострочка кресел в технике «сашико» в сочетании с изысканной фигурной перфорацией.

Поэтому неудивительно, что Lexus UX неоднократно становился арт-объектом, несмотря на сравнительно «юный» возраст городского кроссовера.

Кстати, недавно Lexus начал продаж обновленной версии своего компактного кроссовера UX. Первоначально машина появилась в Европе, но со временем можно ожидать ее прибытия и на российский рынок, сообщает портал «АвтоВзгляд».

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29 декабря 2021
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