Китайская Great Wall не хочет помогать умирающему УАЗу

Фото производителя.
Перед самым Новым годом фанаты отечественного автопрома получили отрадную новость: дескать, UAZ, похоже, все-таки нашел способ продлить себе жизнь, и в Ульяновске пропишется китайский Great Wall со своей относительно свежей моделью. Однако, как выяснилось, спасать бывшую легенду советского автопрома никто не планирует.
Алексей Кованов

Итак, компания «Хавейл Мотор Рус» опровергла факт сотрудничества головного офиса Great Wall Motors с локальным российским производителем автомобилей для совместного производства моделей. Проще говоря, китайскому гиганту чужой завод не нужен — у них есть свой, под Тулой.

Напомним, что все новые темы и разработки на Ульяновском автозаводе закрыты: проще говоря, здесь продолжат выпускать имеющиеся модели, а когда те окончательно перестанут быть нужными рынку, UAZ закроется. Во всяком случае, об этом заявил генеральный директор ООО «УАЗ» Адиля Ширинова.

В общем, производитель внедорожников никому не нужен. Его отказались покупать даже китайцы. Его отказалась безвозмездно принять администрация Ульяновской области! Но предприятие делает вид, что ищет стратегического партнера, уклоняясь от укола истиной — продаваться некому. Хотя…

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30 декабря 2021
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