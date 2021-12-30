Китайская Great Wall не хочет помогать умирающему УАЗу

Итак, компания «Хавейл Мотор Рус» опровергла факт сотрудничества головного офиса Great Wall Motors с локальным российским производителем автомобилей для совместного производства моделей. Проще говоря, китайскому гиганту чужой завод не нужен — у них есть свой, под Тулой.

Напомним, что все новые темы и разработки на Ульяновском автозаводе закрыты: проще говоря, здесь продолжат выпускать имеющиеся модели, а когда те окончательно перестанут быть нужными рынку, UAZ закроется. Во всяком случае, об этом заявил генеральный директор ООО «УАЗ» Адиля Ширинова.

В общем, производитель внедорожников никому не нужен. Его отказались покупать даже китайцы. Его отказалась безвозмездно принять администрация Ульяновской области! Но предприятие делает вид, что ищет стратегического партнера, уклоняясь от укола истиной — продаваться некому. Хотя…