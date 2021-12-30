Доля некачественного топлива на российских АЗС впервые упала ниже 5%

фото соцсети
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об уменьшении числа случаев обнаружения некачественного топлива на автозаправках страны, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

По итогам 2021 года, некачественное моторное топливо было зафиксировано лишь в 4,9% образцах, проверенных ведомством за 2021 год. В 2020 году этот показатель составил 7,8%.

Всего же за 2021-й год специалистами Росстандарта было взято и проверено 1193 образца бензина и дизельного топлива. Из них 59 не соответствовали установленным нормам.

‑ Кратное снижение доли суррогатов на рынке топлива с более 20%, которые мы имели в 2015 году, до менее 5% в этом году стало результатом кропотливой работы по настройке рынка, созданию условий для работы по честную, ‑ считает замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

АЗС, бензин, дизельное топливо
30 декабря 2021
268