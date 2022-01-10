BMW показала технологию мгновенной смены цвета кузова

Фото производителя.
Все книгочеи прекрасно знают: во многих электронных книгах применяется технология E-INK, позволяющая отображать на пустой электронной странице символы и иллюстрации. А теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», эта технология оказалась полезна мировому автопрому.
Алексей Кованов

На выставке потребительской электроники CES публике предъявили шоу-кар BMW iX Flow, главная особенность которого — возможность за считанные секунды целиком или частично менять цвет кузова. Последний изначально окрашен белой эмалью, поверх которой наклеена тонкая пленка.

Покрытие наклеено треугольными сегментами и выполнено по технологии «электронных чернил», так что под воздействием электрического тока пленка может темнеть, меняя цвет от абсолютно прозрачного (через градиенты серого) до почти черного.

Правда, как выяснили вездесущие шпионы, в этой любопытной истории есть одна загвоздка: E-INK могут непроизвольно темнеть на сильной жаре! И это огромный минус при эксплуатации «многоцветной» машины в южных широках.

И продолжая тему высоких технологий. Автомобилисты уже привыкли, что вместо привычного рычага АКП производители все чаще применяют электронные селекторы. Однако компания BMW решила пойти еще дальше, «нагрузив» джойстик дополнительными функциями.

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10 января 2022
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