BMW показала технологию мгновенной смены цвета кузова

На выставке потребительской электроники CES публике предъявили шоу-кар BMW iX Flow, главная особенность которого — возможность за считанные секунды целиком или частично менять цвет кузова. Последний изначально окрашен белой эмалью, поверх которой наклеена тонкая пленка.

Покрытие наклеено треугольными сегментами и выполнено по технологии «электронных чернил», так что под воздействием электрического тока пленка может темнеть, меняя цвет от абсолютно прозрачного (через градиенты серого) до почти черного.

Правда, как выяснили вездесущие шпионы, в этой любопытной истории есть одна загвоздка: E-INK могут непроизвольно темнеть на сильной жаре! И это огромный минус при эксплуатации «многоцветной» машины в южных широках.

И продолжая тему высоких технологий. Автомобилисты уже привыкли, что вместо привычного рычага АКП производители все чаще применяют электронные селекторы. Однако компания BMW решила пойти еще дальше, «нагрузив» джойстик дополнительными функциями.