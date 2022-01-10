C телевизором и диваном: Cadillac показал революционную модель InnerSpace

Фото производителя.
Сейчас лишь избранные марки тратят деньги на создание концептов: дескать, это слишком дорого… Но марка Cadillac придерживается других принципов! В прошлом году американский премиум-бренд презентовал самоходный SocialSpace и летающий PersonalSpace, а сейчас пришло время показать роскошную двухдверку InnerSpace.
Алексей Кованов

Выглядит Cadillac InnerSpace как заправский суперкар: стремительный силуэт, огромное лобовое стекло и другие атрибуты быстрых машин сразу наводят на мысль, что перед нами — автомобиль для водителя. Правда, первое впечатление обманчиво! Если открыть широченные двери и поднять колпак крыши, станет понятно — ни руля, ни педалей здесь нет, а перед нами — стопроцентный беспилотник.

Фото производителя.

Учитывая, что водителю (а заодно — и пассажиру) можно не отвлекаться на управление машиной, на месте привычной передней панели разместился огромный гнутый дисплей медиасистемы, под которым есть «антресолька» для хранения… пледа, подушек и тапочек.

Вместо традиционных автомобильных сидений установлен уютный диван, что диктует полулежачую посадку. Но при желании «софу» можно раздвинуть, получив пару раздельных кресел, если, конечно, у попутчиков есть желание отделиться друг от друга.

Совершенно понятно, что этот проект — лишь яркий концепт… А пока кассу бренду делают более традиционные модели. Притом в последнее время вокруг премиальных «американцев» в России возник нешуточный ажиотаж. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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10 января 2022
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