C телевизором и диваном: Cadillac показал революционную модель InnerSpace

Учитывая, что водителю (а заодно — и пассажиру) можно не отвлекаться на управление машиной, на месте привычной передней панели разместился огромный гнутый дисплей медиасистемы, под которым есть «антресолька» для хранения… пледа, подушек и тапочек.

Вместо традиционных автомобильных сидений установлен уютный диван, что диктует полулежачую посадку. Но при желании «софу» можно раздвинуть, получив пару раздельных кресел, если, конечно, у попутчиков есть желание отделиться друг от друга.

Совершенно понятно, что этот проект — лишь яркий концепт… А пока кассу бренду делают более традиционные модели. Притом в последнее время вокруг премиальных «американцев» в России возник нешуточный ажиотаж. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.