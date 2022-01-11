Mitsubishi представит сразу семь новых моделей

Одной из главных премьер заявлен Kei EV concept X-Style — это полностью электрический кей-кар нового поколения (на заглавном фото). Однако для нас гораздо более интересным выглядит концепт Vision Ralliart.
Напомним, что «Три бриллианта» готовятся возродить отделение Ralliart, и токийский шоу-кар как раз намекнет на то, чем будет заниматься ожившее после 15-летнего забвения ателье. Кроме того, аксессуары от Railliart примерят кроссовер Outlander Railliart Style и минивэн Eclipse Cross Railliart Style, а также микроавтобус Delica D:5 Tough x Tough. Всем им полагается фирменный декор кузова, а «Делике» вдобавок — увеличенный клиренс, шины повышенной проходимости, плюс защита обоих бамперов.
А еще публике предъявят Outlander Wild Adventure Style, оснащенный накрышным багажником, сцепным устройством и туристическим снаряжением от именитого бренда Ogawa. Наконец, седьмой новинкой от Mitsubishi станет грузовой Minicab-MiEV B-Leisure Style — электрический коммерческий автомобиль класса кей-кар.
Впрочем, сейчас на российском рынке пока продается Mitsubishi Outlander уходящего поколения, главный конкурент которого — Nissan X-Trail. Оба они уже не первый год на рынке, их регулярно обновляли, что лишь укрепило имидж надежных японских автомобилей. О том, кто имеет больше шансов на успех, выяснил портал «АвтоВзгляд».