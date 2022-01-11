Mitsubishi представит сразу семь новых моделей

Одной из главных премьер заявлен Kei EV concept X-Style — это полностью электрический кей-кар нового поколения (на заглавном фото). Однако для нас гораздо более интересным выглядит концепт Vision Ralliart.

Напомним, что «Три бриллианта» готовятся возродить отделение Ralliart, и токийский шоу-кар как раз намекнет на то, чем будет заниматься ожившее после 15-летнего забвения ателье. Кроме того, аксессуары от Railliart примерят кроссовер Outlander Railliart Style и минивэн Eclipse Cross Railliart Style, а также микроавтобус Delica D:5 Tough x Tough. Всем им полагается фирменный декор кузова, а «Делике» вдобавок — увеличенный клиренс, шины повышенной проходимости, плюс защита обоих бамперов.