Классно отдохнули: как на юге России можно лишиться денег и машины

Длинные новогодние каникулы побуждают взять автомобиль, да отправиться всей семьей в какое-нибудь путешествие. Лично мне хотелось бы отдохнуть от мороза и снега, и в разгар зимы увидеть, к примеру, Черное море. Водица, безусловно, не для купания, однако в окрестностях того же Геленджика увлекательно провести время можно не только на берегу, но и отправившись в горы.
Впрочем, с недавних пор «джипинг» стал довольно экстремальным занятием. И дело тут вовсе не в риске сорваться в ущелье, а в принятых законах, из-за которых любой автотурист запросто может остаться без собственной машины и заплатить многотысячный штраф. Между прочим, первыми жертвами этих инициатив местных властей стали фирмы, до недавних пор развлекавшие отдыхающих поездками в горы.
Джиперы угодили в грязный замес
Дело в том, что большую часть территории вокруг Геленжика превратили в особо охраняемую природную зону регионального значения. В созданный «Природный парк 'Маркотх» вошли земли пяти муниципальных образований: Новороссийска, Геленджика, Крымска, Абинска и станицы Северской. Всего 65 тысяч гектаров земли. И как только территория получила новый статус — въезд на нее мотоциклам, квадроциклам и автомобилям оказался заказан. Экоактивисты убедили региональных чиновников, что вот эти все моторизованные экстремалы уничтожили тамошнюю растительность, мусором загадили леса, а ревом моторов распугали живность.
Первыми под раздачу попали, как мы уже сказали, так называемые джиперы, которые возят — точнее, возили — курортников на своих УАЗиках по хребтам, показывая водопады, дольмены и другие красоты. В конце весны ушедшего года на них была открыта самая настоящая охота: правоохранительные органы отлавливали в местных лесах джиперов, клиентов высаживали прямо в горах, а автомобили отправляли прямиком на штрафстоянки. Буквально за считанные дни весь внедорожный автопарк, развлекавший туристов много-много лет, переехал «в места не столь отдаленные», а фирмы, которые организовывали увлекательные поездки по местным достопримечательностям, получили солидные штрафы (аж до 400 тысяч рублей).
Парня в горы тяни, рискни
Впрочем, по словам местных жителей, администрация Природного парка пока не трогает джиперов-дикарей. То есть тех, кто решил рвануть в горы на своем личном автомобиле с семьей. Но предупредили, что не трогают ровно до тех пор, пока автомобиль едет или стоит на проторенной грунтовой дороге. Стоит хоть колесом примять на травку на обочине, как запросто могут возникнуть люди в погонах, конфисковать машину и на прощанье вручить водителю штраф на 3000—4000 рублей.
Что ж, мы решили рискнуть и поехали на нашем роскошном Hyundai Palisade в горы. На въезде в Парк нет ни шлагбаумов, ни какой бы то ни было охраны. Лишь информационный щит, повествующий, что мы въезжаем на особо охраняемую территории, где нельзя съезжать с дорог, собирать грибы и ягоды, пасти лошадей, ставить палатки, жечь костры и тому подобное. В общем, насколько я понял, если с тропы не сворачивать, то претензий со стороны контролирующих органов возникнуть не должно.
Цени момент. Крутящий
Под капотом нашего Palisade прячется 6-цилиндровый атмосферный V-образник, объемом 3,5 литра, и мощностью 249 «лошадей». При движении по трассе к мотору не было замечаний: ни по мощности, ни по динамике разгона, ни даже по расходу топлива. За пределами асфальта, понятное дело, расход будет выше, да и динамика разгона здесь уже не имеет никакой ценности. На первый план — особенно в горах — выходит крутящий момент. Что ж, бензиновых 336 Нм «Палисаду» хватает за глаза: слегка жмешь на педаль акселератора и машина покорно и без малейшего надрыва ползет вверх.
Чтобы залихватски управлять Hyundai Palisade на пересеченной местности, каких-то особых навыков езды по оффроуду вам не понадобится. Машина довольно продвинута в техническом смысле: она самостоятельно считывает рельеф местности, тип дорожного покрытия и адаптирует режим работы двигателя под конкретные условия. А система полного привода HTRAC использует электронное сцепление для распределения крутящего момента между осями, что позволяет уверенно себя чувствовать практически в любых условиях. А когда система HTRAC «понимает», что автомобиль оказался совсем уж в затруднительном положении, она автоматически включает блокировку «раздатки», отдавая мощность в равных долях на передние и задние колеса.
По морям, по волнам
А еще меня поразила не только проходимость машины, но и уровень комфорта. Разбитая УАЗами и грузовиками горная дорога заставляла работать подвеску в режиме нон-стоп. Но у присутствующих в салоне Palisade было полное ощущение, что едем мы не по ухабам, а плывем по волнам на люксовом круизном лайнере. Особенно наглядно работа подвески была видна, когда мы обгоняли два отечественных внедорожника — людей в салоне там болтало из стороны в сторону так, что казалось они вот-вот головами пробьют стекла и крыши своих авто.
Выбравшись на хребет, взору открылись сумасшедшие виды: бескрайнее море с ожидающими чего-то танкерами, ухоженные виноградники и уходящие в горизонт горы. Места здесь по-настоящему кинематографичные. Одна из самых известных картин, снятых в окрестностях Геленджика — «Грозовые ворота». По окончанию работы киношники оставили в горах декорацию — небольшую полуразрушенную крепость, построенную специально для фильма.
Это стало визитной карточкой данных мест, и именно сюда, словно паломники в Мекку, еще совсем недавно устремлялись толпы туристов на арендованных с водителями джипах. Сейчас же картина печальная. Понятное дело, что новогодние праздники для южного курорта это не сезон, но как рассказал смотритель «Грозовых ворот» Александр, даже в летние месяцы, из-за запрета посещения гор на джипах, хозяин киношной локации не смог свести дебет с кредитом — ничтожно мало было людей.
В целом же, местные предприниматели, кормившиеся за счет развлечения отдыхающих, рассчитывают, что здравый смысл к новому сезону возобладает и власти смогут найти компромиссное решение, которое позволит и сохранить природу Краснодарского края, и не загубить туристическую инфраструктуру региона.