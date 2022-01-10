Классно отдохнули: как на юге России можно лишиться денег и машины

Длинные новогодние каникулы побуждают взять автомобиль, да отправиться всей семьей в какое-нибудь путешествие. Лично мне хотелось бы отдохнуть от мороза и снега, и в разгар зимы увидеть, к примеру, Черное море. Водица, безусловно, не для купания, однако в окрестностях того же Геленджика увлекательно провести время можно не только на берегу, но и отправившись в горы.

Впрочем, с недавних пор «джипинг» стал довольно экстремальным занятием. И дело тут вовсе не в риске сорваться в ущелье, а в принятых законах, из-за которых любой автотурист запросто может остаться без собственной машины и заплатить многотысячный штраф. Между прочим, первыми жертвами этих инициатив местных властей стали фирмы, до недавних пор развлекавшие отдыхающих поездками в горы.