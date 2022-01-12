LADA готовит экономичную версию обновленного Largus

Фото производителя.
В 2021 году российским покупателям было передано 113 698 автомобилей LADA Vesta, причем 2919 из них пришлись на метановую версию Vesta CNG. Учитывая успех газовой «Весты», АВТОВАЗ задумался над выпуском аналогичного «Ларгуса».
Алексей Кованов

На самом деле, LADA Largus CNG, способный потреблять и бензин, и метан, присутствовал в гамме «российской марки №1» вплоть до прошлогоднего обновления модели. А затем по неизвестным причинам исчез… Правда, окончательное решение по поводу запуска битопливной версии будет принято до конца 2022 года — АВТОВАЗ выжидает, продлит ли государство субсидии на автомобили CNG.

Уточним, что метановые LADA делает не АВТОВАЗ, а его производственный партнер тольяттинская компания АТС. Специалисты последней, наконец, решились избавиться от огромного газового баллона, занимавшего добрую половину багажника: вместо одной емкости на «Ларгус» поставят пару баллонов, которые будут закреплены под днищем автомобиля.

И еще. Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что для АВТОВАЗа и марки LADA 2021 год стал ярким на новинки и события. Притом главным явлением оказалось объединение брендов LADA и Dacia в единую бизнес-единицу. А сейчас пришло время строить планы на 2022-й и последующие годы.

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12 января 2022
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