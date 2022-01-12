LADA готовит экономичную версию обновленного Largus

На самом деле, LADA Largus CNG, способный потреблять и бензин, и метан, присутствовал в гамме «российской марки №1» вплоть до прошлогоднего обновления модели. А затем по неизвестным причинам исчез… Правда, окончательное решение по поводу запуска битопливной версии будет принято до конца 2022 года — АВТОВАЗ выжидает, продлит ли государство субсидии на автомобили CNG.

Уточним, что метановые LADA делает не АВТОВАЗ, а его производственный партнер тольяттинская компания АТС. Специалисты последней, наконец, решились избавиться от огромного газового баллона, занимавшего добрую половину багажника: вместо одной емкости на «Ларгус» поставят пару баллонов, которые будут закреплены под днищем автомобиля.

И еще. Портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, что для АВТОВАЗа и марки LADA 2021 год стал ярким на новинки и события. Притом главным явлением оказалось объединение брендов LADA и Dacia в единую бизнес-единицу. А сейчас пришло время строить планы на 2022-й и последующие годы.