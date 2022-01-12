Покупатели LADA Vesta «подсели» на газ

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Автомобили LADA Vesta CNG, то есть те, что могут работать на метане, показали взрывной рост. Об этом заявил вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне на пресс-конференции, посвященной итоговым результатам бренда LADA за прошлый год.
Максим Гомянин

В минувшем году рост продаж битопливных версий LADA Vesta CNG по отношению к 2020 году составил 65%. То есть дилеры продали 2919 таких машин. Видимо, не последнюю роль в таком успехе сыграл коронавирус, когда граждане резко стали экономить.

Тем не менее, дальнейший прогресс продаж таких модификаций вызывает вопросы, так как газовое топливо сильно подорожало. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что в Московском регионе цены на бензин выросли за прошлый год на 8%, а вот «прайс» на сжиженный природный газ увеличился сразу на 20%.

Напомним, что LADA Vesta CNG — первая в истории бренда битопливная модель с газобаллонным оборудованием, которое устанавливают на заводе. Она может работать как на сжатом природном газе (метане), так и на бензине.

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12 января 2022
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