Покупатели LADA Vesta «подсели» на газ

В минувшем году рост продаж битопливных версий LADA Vesta CNG по отношению к 2020 году составил 65%. То есть дилеры продали 2919 таких машин. Видимо, не последнюю роль в таком успехе сыграл коронавирус, когда граждане резко стали экономить.

Тем не менее, дальнейший прогресс продаж таких модификаций вызывает вопросы, так как газовое топливо сильно подорожало. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что в Московском регионе цены на бензин выросли за прошлый год на 8%, а вот «прайс» на сжиженный природный газ увеличился сразу на 20%.

Напомним, что LADA Vesta CNG — первая в истории бренда битопливная модель с газобаллонным оборудованием, которое устанавливают на заводе. Она может работать как на сжатом природном газе (метане), так и на бензине.