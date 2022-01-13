Китайский Dongfeng и японская Honda построят новый совместный завод

Фото: Honda.
Совместное предприятие «Хонды» и «Дунфэна» планирует построить в Китае завод, который будет заниматься выпуском электромобилей. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новая производственная площадка начнет работать в 2024 году, а местом ее возведения станет китайская провинция Хубэй, а точнее — зона экономического развития Ухани.
Алексей Кованов

Производственная мощность завода площадью 630 000 квадратных метров составит 120 000 электромобилей ежегодно. Предприятие освоит полный цикл производства, включая штамповку, сварку, покраску, сборку и контроль качества выпускаемой продукции. На заводе планируют достичь высочайшего в отрасли уровня автоматизации, главным образом — в области сборки.

Новое производственное предприятие будет активно использовать возобновляемых источники энергии (в частности, солнечную энергию) и повторное применение воды.

А еще Honda Motor Co недавно анонсировала ключевые технологии будущего. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», они помогут компании достигнуть к 2050 году своей цели — свести к нулю во всем мире дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом с участием мотоциклов и автомобилей Honda.

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13 января 2022
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