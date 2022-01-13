Итоги первого независимого краш-теста Toyota Land Cruser 300

Фото из открытых источников
Учрежденный в 1993 году правительствами Австралии и Новой Зеландии комитет ANCAP, проверил на прочность новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Эксперты провели испытания на фронтальный и боковой удары, а также протестировали работу электронных систем.
Виктор Васильев

«Подопытные» модели Land Cruiser 300 были оснащены дизельным двигателем объемом 3,3 л., а комплектация была базовой. Напомним, она включает восемь подушек безопасности, системы экстренного торможения и удержания в полосе.

В итоге, за защиту взрослых пассажиров «Крузак» получил 89%, а за безопасность детей — 88%. Работу электронных систем оценили на 77%.

Неутешительными стали только результаты проверки системы удержания в полосе. Выяснилось, что на дороге, где разметка нанесена нечетко, электроника становится беспомощной. Что и так было ясно заранее. В итоге внедорожнику присвоили высший рейтинг — 5 звезд. Что ж, ожидаемо…

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13 января 2022
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