Итоги первого независимого краш-теста Toyota Land Cruser 300

«Подопытные» модели Land Cruiser 300 были оснащены дизельным двигателем объемом 3,3 л., а комплектация была базовой. Напомним, она включает восемь подушек безопасности, системы экстренного торможения и удержания в полосе.

В итоге, за защиту взрослых пассажиров «Крузак» получил 89%, а за безопасность детей — 88%. Работу электронных систем оценили на 77%.

Неутешительными стали только результаты проверки системы удержания в полосе. Выяснилось, что на дороге, где разметка нанесена нечетко, электроника становится беспомощной. Что и так было ясно заранее. В итоге внедорожнику присвоили высший рейтинг — 5 звезд. Что ж, ожидаемо…