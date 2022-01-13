У новейшего Lexus LX появится версия для лютого бездорожья

Фото производителя.
Марка Lexus при поддержке корпорации Jaos представит несколько необычную версию флагманского внедорожника LX под названием OFFROAD. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», премьера новинки состоится 14 января на Токийском автосалоне.
Алексей Кованов

В экстерьере Jaos LX 600 OFFROAD использованы легкие литые детали из высокопрочного карбона для защиты переднего и заднего бамперов, а также колесных арок. Кроме того, автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесами Enkei, специально разработанными для участия в мировых ралли-заездах.

Понятно, что вряд ли кто-то захочет «убивать» престижного «японца» на реальном бездорожье, однако такой «обвес» позволит владельцу выделить свою машину среди других «эл-иксов».

Добавим, что компания Jaos занимается тюнингом внедорожников с 1985 года, а сейчас является известным производителем аксессуаров и запчастей для тюнинга японских авто.

Что касается новейшего рамного «премиала» Lexus LX, то он выйдет на ключевые рынки, включая российский, уже совсем скоро — в первом квартале наступившего 2022 года.

Кстати, совсем недавно на острые вопросы портала «АвтоВзгляд», касающиеся свежего поколения флагманской модели, ответил главный инженер проекта LX Йоко Таками.

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13 января 2022
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