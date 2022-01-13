У новейшего Lexus LX появится версия для лютого бездорожья

В экстерьере Jaos LX 600 OFFROAD использованы легкие литые детали из высокопрочного карбона для защиты переднего и заднего бамперов, а также колесных арок. Кроме того, автомобиль оснащен 20-дюймовыми колесами Enkei, специально разработанными для участия в мировых ралли-заездах.

Понятно, что вряд ли кто-то захочет «убивать» престижного «японца» на реальном бездорожье, однако такой «обвес» позволит владельцу выделить свою машину среди других «эл-иксов».

Добавим, что компания Jaos занимается тюнингом внедорожников с 1985 года, а сейчас является известным производителем аксессуаров и запчастей для тюнинга японских авто.

Что касается новейшего рамного «премиала» Lexus LX, то он выйдет на ключевые рынки, включая российский, уже совсем скоро — в первом квартале наступившего 2022 года.

Кстати, совсем недавно на острые вопросы портала «АвтоВзгляд», касающиеся свежего поколения флагманской модели, ответил главный инженер проекта LX Йоко Таками.