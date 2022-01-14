5 знаковых новинок Hyundai в 2022 году, которые произведут фурор в России

Первой премьерой станет футуристичный минивэн Hyundai Staria. Ездовая презентация новинки пройдет уже в феврале, портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытает новинку в деле.

Новый Hyundai Staria построен на новой платформе с поперечным расположением двигателя и независимой задней подвеской. А если сравнивать новинку с известным у нас Hyundai H1, то колесная база растянута с 3200 до 3273 мм. Кстати, с приходом Staria, модель H1 уйдет со сцены.

В середине года ждем Ioniq 5 — первый электромобиль в истории бренда. Он будет доступен только по подписке, но возможности привычных продаж представители компании не исключают. Что касается цен, то их примерный диапазон — 4—5 миллионов рублей. К нам машину будут поставлять только с полным приводом и в максимальной комплектации.

Сегмент корейских кроссоверов в первом квартале пополнится версиями Hyundai Creta N Line и Tucson N Line. От обычных модификаций они будут отличаться иным дизайном и перечнем оснащения. Обновится и флагманский кроссовер Palisade, который ждет скорый рестайлинг. У него также изменятся дизайн и комплектации.