Жигулевский каршеринг: АВТОВАЗ запускает программу подписки на автомобили LADA

Любую модель LADA можно арендовать на срок от 6 месяцев до 5 лет. В программу включены страховка, техническое обслуживание, шинный сервис, подменная машина и помощь на дороге. Правда, единственное, что пока остается неизвестным, это тарифы. Во всяком случае, на сайте LADA расценки к моменту публикации этой нововсти опубликованы не были.

Добавим, что сейчас россиянам доступны самые разнообразные автомобили для аренды: это Hyundai, Volvo, Kia, Skoda и другие. При этом, например, Hyundai уверяет, что подписка пользуется фантастическим спросом, и весь парк арендных машин всегда занят.

Очевидно, что глобальное подорожание на автомобильном рынке отбивает у россиян желание смотреть в сторону новенького «железного коня». Ажиотаж спадает, рынок — ложится в спячку. Зато рванул спрос на услуги по предоставлению машин в прокат.