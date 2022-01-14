Жигулевский каршеринг: АВТОВАЗ запускает программу подписки на автомобили LADA

Фото производителя.
На официальном сайте марки LADA появилась малоприметная страничка некой программы LADA360. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новая услуга представляет собой сервис долгосрочной аренды автомобилей.
Алексей Кованов

Любую модель LADA можно арендовать на срок от 6 месяцев до 5 лет. В программу включены страховка, техническое обслуживание, шинный сервис, подменная машина и помощь на дороге. Правда, единственное, что пока остается неизвестным, это тарифы. Во всяком случае, на сайте LADA расценки к моменту публикации этой нововсти опубликованы не были.

Добавим, что сейчас россиянам доступны самые разнообразные автомобили для аренды: это Hyundai, Volvo, Kia, Skoda и другие. При этом, например, Hyundai уверяет, что подписка пользуется фантастическим спросом, и весь парк арендных машин всегда занят.

Очевидно, что глобальное подорожание на автомобильном рынке отбивает у россиян желание смотреть в сторону новенького «железного коня». Ажиотаж спадает, рынок — ложится в спячку. Зато рванул спрос на услуги по предоставлению машин в прокат.

АВТОВАЗ, авторынок, производители, аренда автомобиля
14 января 2022
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