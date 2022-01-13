Почему нельзя выбрасывать бирку с номером, висящую на ключах новой машины

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкивается покупатель подержанного авто, это нехватка ключей. Они регулярно теряются, воруются и просто пропадают сами собой. Если дома есть запасной комплект — то это просто статья расходов. Но что делать, если его уже нет? Тут в дело вступают многочисленные сервисы, предлагающие решить проблему. Охарактеризовать их можно одним словом: дорого.
Автомобильный ключ, если не брать в расчет стандартную «железку» от «Москвича» или «Жигуля» — это сложное устройство, содержащее в себе не только и не столько металлическое «жало», сколько электронную плату, отвечающую за взаимодействие с иммобилайзером. Без нее машина не заведется, сколько стартером ни крути. Чтобы заполучить новый ключ взамен утраченного, нужно привезти машину к мастеру — будь-то дилер или специализированное СТО — и предоставить доступ. Короче говоря, один ключ точно нужен. А если и его нет?
Тогда вступают в дело «девять кругов ада»: эвакуатор, обязательно под аккомпанемент надрывающейся сигнализации, вскрытие, снятие замка зажигания, подбор ключа по замку, чистой воды колдовство с иммобилайзером, расплата в кассе. Цифра — пятизначная, причем далеко не первого порядка. И это даже без учета вынужденного пешеходства продолжительностью в несколько дней. Но есть и более простой способ: для него как раз и нужна та самая металлическая пластинка с номером.
Дело в том, что автопроизводитель предполагает некоторую безалаберность будущего автовладельца, поэтому старается его подстраховать. История про запасной ключ тоже ведь штука нестабильная: сегодня взял из тумбочки с твердой уверенностью заехать и сделать копию, но не успел, завтра забыл, послезавтра вообще потерял.
Поэтому каждый комплект ключей по умолчанию комплектуется специальной железной биркой, на котором выбит уникальный номер. Взяв с собой вышеописанную планку, а также документы на автомобиль, в которых указан собственник и VIN-номер изделия, можно приехать к официальному дилеру и сделать нужный ключ!
Аккредитованный сервис обладает специальным станком, способным по комбинации цифр не только нарезать резьбу, но и прописать «электронику», открыв доступ к салону машины и запуску двигателя. Потеряв ключи, сделать это можно лишь с помощью той самой металлической пластинки, на которую обычно не обращают внимания, а порой даже выбрасывают, предполагая, что это ненужные заводские «артефакты». Вот такой незаметный, но крайне важный «брелок», который точно следует сохранить.