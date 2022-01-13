Почему нельзя выбрасывать бирку с номером, висящую на ключах новой машины

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкивается покупатель подержанного авто, это нехватка ключей. Они регулярно теряются, воруются и просто пропадают сами собой. Если дома есть запасной комплект — то это просто статья расходов. Но что делать, если его уже нет? Тут в дело вступают многочисленные сервисы, предлагающие решить проблему. Охарактеризовать их можно одним словом: дорого.

Автомобильный ключ, если не брать в расчет стандартную «железку» от «Москвича» или «Жигуля» — это сложное устройство, содержащее в себе не только и не столько металлическое «жало», сколько электронную плату, отвечающую за взаимодействие с иммобилайзером. Без нее машина не заведется, сколько стартером ни крути. Чтобы заполучить новый ключ взамен утраченного, нужно привезти машину к мастеру — будь-то дилер или специализированное СТО — и предоставить доступ. Короче говоря, один ключ точно нужен. А если и его нет?

Тогда вступают в дело «девять кругов ада»: эвакуатор, обязательно под аккомпанемент надрывающейся сигнализации, вскрытие, снятие замка зажигания, подбор ключа по замку, чистой воды колдовство с иммобилайзером, расплата в кассе. Цифра — пятизначная, причем далеко не первого порядка. И это даже без учета вынужденного пешеходства продолжительностью в несколько дней. Но есть и более простой способ: для него как раз и нужна та самая металлическая пластинка с номером.