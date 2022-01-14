Японцы возрождают модель Nissan Silvia

Как сообщает японский Best Car, ссылаясь на собственные источники в представительстве Nissan, автомобиль с модельным именем Silvia имеет шанс вновь ворваться в продуктовый ряд бренда к 2025 году. Судя по всему, речь идет о совершенно новом автомобиле, пусть и под старым названием. Более того: машина будет электрической. К счастью это или к сожалению, решать вам.

Впрочем, вряд ли она докатится до наших краев, ведь, как известно, в России электротранспорт популярностью не пользуется. И изменений этой тенденции в ближайшем будущем не планируется.

Зато в самое ближайшее время ниссановцы порадуют нашего брата новейшим Pathfinder. Автомобиль в корне поменялся по сравнению с предшественником и готов лихо удивить своих будущих владельцев. Подробнее о новинке для российского рынка можно узнать здесь.