Новый Lexus LX получил эффектный тюнинг-пакет

Впрочем, судит сами. Задний диффузор попросит за себя 170 500 японских иен, что в переводе на наши деньги составит около 110 000 рублей, а эффектная «губа» переднего бампера — 176 000 иен, или немногим меньше 115 000 рублей.

Помимо прочего, тюнингеры предлагают для нового Lexus LX дизайнерские кованые колесные диски, россыпь декоративных элементов внешнего стайлинга, а также боковые металлизированные подножки. Все это дело можно приобрести пакетом.

Вот только вряд ли прибамбасы от Modellista получится заказать в России. По крайней мере, в ближайшем будущем. Впрочем, и у нас найдется немало мастеров, профилирующих тюнингом популярных и не очень моделей автомобилей. Только цены на услуги и материалы наверняка окажутся много дороже.