Новый Lexus LX получил эффектный тюнинг-пакет

Фото производителя
Тюнинг-ателье Modellista, принадлежащее Toyota, подготовило пакет доработок для флагманского рамного внедорожника Lexus LX нового поколения. Надо признать, что «улучшайзинг» оказался не сильно дорогим и наверняка понравится поклонникам модели.
Мирон Горин

Впрочем, судит сами. Задний диффузор попросит за себя 170 500 японских иен, что в переводе на наши деньги составит около 110 000 рублей, а эффектная «губа» переднего бампера — 176 000 иен, или немногим меньше 115 000 рублей.

Помимо прочего, тюнингеры предлагают для нового Lexus LX дизайнерские кованые колесные диски, россыпь декоративных элементов внешнего стайлинга, а также боковые металлизированные подножки. Все это дело можно приобрести пакетом.

Вот только вряд ли прибамбасы от Modellista получится заказать в России. По крайней мере, в ближайшем будущем. Впрочем, и у нас найдется немало мастеров, профилирующих тюнингом популярных и не очень моделей автомобилей. Только цены на услуги и материалы наверняка окажутся много дороже.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосалоны, купить машину, тюнинг
14 января 2022
453