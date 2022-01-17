Дальневосточный бизнес пересаживается на коммерческие авто с левым рулем

Этот факт подтверждают новые дилерские центры, которые торгуют коммерческими автомобилями европейских марок. Скажем, в Хабаровске только что открылся автосалон компании «Автомир», который будет предлагать клиентам технику FIAT Professional.

Здесь клиенты смогут ознакомиться со всеми моделями российской линейки бренда, состоящей сегодня из линеек Ducato и Doblo. При этом сотрудники дилерского центра смогут не только показать, но и организовать тест-драйв понравившихся моделей.

Помимо торговой зоны, в автоцентре предусмотрены собственные склады запасных частей и расходных материалов. А сервисная зона нового дилерского центра включает 5 оборудованных современными подъемниками постов.

Добавим, что концерн Stellantis продолжает развивать семейство легких фургонов, в которое входят — загибайте пальцы — автомобили Peugeot Expert, Citroёn Jumpy, Opel Vivaro и Toyota ProAce. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», пятым членом этой команды станет коммерческий FIAT Scudo.