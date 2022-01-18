Как Украина планирует стать великой автомобильной державой

На самом деле, индустриальные парки уже зарекомендовали себя во многих странах, как действенный инструмент экономического и промышленного развития. Так, мировой опыт показывает, что 1 доллар государственных вложений привлекает примерно 7 долларов прямых инвестиций.

Как отмечают украинские СМИ, для этой страны индустриальные парки — возможность «перевооружить» экономику, преодолеть сырьевую зависимость и обеспечить страну рабочими местами, чтобы не упускать за рубеж сырье и рабочие руки.

При этом промышленники Украины настаивают, чтобы готовящиеся преференции распространялись также на производителей автомобилей. Более того, представители автобизнеса уверены, что незалежная может запросто стать производственной площадкой для мировых автоконцернов.

От себя добавим, что компании «Еврокар» собирает автомобили Skoda для украинского рынка, а Запорожский автозавод занят «отверточным» производством продукции группы Renault, включая российские «Лады».

Постепенно оживает и Кременчугский автозавод. Более того, КрАЗ неожиданно модернизировал знаменитую модель 30-летней давности — полноприводное шасси 6322. Однако до полноценного статуса автомобильной державы нашим соседям пкоа далеко…