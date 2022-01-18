Россияне вновь полюбили автомобили марки Jeep

Очевидный признак того, что марка востребована покупателем — открытие новых дилерских центров. Так, в Ижевске открылся автосалон от компании «АСПЭК-Авто», в котором будут представлены все модели Jeep, доступные к заказу на российском рынке.

Напомним, что сейчас Jeep предлагает нашим соотечественникам кроссовер Сompass, внедорожник Grand Cherokee, а также совершенно не нуждающийся в представлении Wrangler. Сотрудники дилерского центра готовы организовать тест-драйв понравившихся моделей.

Между тем, вскоре в Россию прибудет Jeep Grand Cherokee пятого поколения. Притом внешность «амриканца» сильно отличается от традиционного квадратичного стиля «Чирка», хотя и не лишилась фамильных черт. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры хороши.