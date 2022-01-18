Volkswagen показал тизер загадочной новой модели

Фото из открытых источников
Volkswagen выложил в сеть тизер новой модели, силуэт которой напоминает Golf. При этом изображение сопровождается надписью: «Мы запускаем NFT в феврале 2022 года». Разберемся, что бы это значило.
Виктор Васильев

Заметим сразу, что аббревиатура NFT не иммет отношения к миру цифровых технологий, как это можно было предположить, ведь в мире сейчас популярны NTF-токены. Немцы расшифровывают эти буквы как Notably Fast Transporter, то есть некое очень быстрое транспортное средство. Пока никакой конкретики о модели нет, поэтому предположим, что Volkswagen готовит либо «заряженную» версию Golf GTI, либо мощный электромобиль.

Кстати, по поводу виртуальных NTF-токенов. Автопроизводители не стали отворачиваться от модных тенденций, которые с ними связаны. Так, в сентябре канадский офис Nissan показал виртуальный NFT Nissan GT-R, который шел в комплекте с настоящим GT-R Nismo Special Edition. А малазийское подразделение Volkswagen анонсировало виртуальный Arteon NFT.

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18 января 2022
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