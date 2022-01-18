Volkswagen показал тизер загадочной новой модели

Заметим сразу, что аббревиатура NFT не иммет отношения к миру цифровых технологий, как это можно было предположить, ведь в мире сейчас популярны NTF-токены. Немцы расшифровывают эти буквы как Notably Fast Transporter, то есть некое очень быстрое транспортное средство. Пока никакой конкретики о модели нет, поэтому предположим, что Volkswagen готовит либо «заряженную» версию Golf GTI, либо мощный электромобиль.

Кстати, по поводу виртуальных NTF-токенов. Автопроизводители не стали отворачиваться от модных тенденций, которые с ними связаны. Так, в сентябре канадский офис Nissan показал виртуальный NFT Nissan GT-R, который шел в комплекте с настоящим GT-R Nismo Special Edition. А малазийское подразделение Volkswagen анонсировало виртуальный Arteon NFT.